美司法部长批好莱坞和美国大型科技公司同中国合作

美国司法部长巴尔（William Barr）昨天（16日）将矛头对准迪斯尼等好莱坞公司，以及苹果、谷歌和微软等大型科技公司，指责他们与中国合作。

据路透社报道，巴尔在一个活动上谴责谷歌、微软、雅虎、苹果等公司已过度愿意与中国执政当局合作，并指好莱坞也经常屈服于压力，同意审查他们的电影，以取悦中国执政当局。

巴尔也指责美国公司过于愿意采取措施，确保他们能进入庞大的中国市场，声称中国执政当局着眼于几十年或几百年的目标，而美企往往关注的是下一个季度的业绩报告。

巴尔指美国科技公司在实行双重标准，并说：“美国的大型科技公司也让自己成为了中国增强影响力的棋子。”

不过，巴尔也提到，面簿、谷歌、推特和领英（LinkedIn）在《香港国安法》生效后宣布，他们将暂受理港府提出获取用户数据的要求。

巴尔认为，如果这些公司能团结一致，他们将为其他美国公司在抵制中国执政当局方面树立榜样。

巴尔的这番讲话被视为是特朗普政府在11月美国总统大选前，针对中国的最新批评。

中美关系近期因人权、冠病疫情、《香港国安法》等课题而陷入低谷，美中两国也先后相互对部分官员实施制裁。

美国官员前天以人权为由宣布将对华为部分员工实施签证限制，并正在审查抖音海外版（TikTok）和微信是否存在国家安全风险。