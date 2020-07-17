汉堡王在华快餐店被发现使用过期面包做汉堡

美国连锁快餐店品牌汉堡王（Burger King）在中国的快餐店被发现使用过期面包做汉堡，鸡腿排保质期随意改。

中国央视在前天（15日）播出的探讨消费者权益电视节目《3·15晚会》中说，在接到内幕人士举报，指汉堡王的标准在实际执行中存在严重问题后，前往南昌进行调查。

节目记者在汉堡王天虹广场店对新员工培训过程中了解到，为了保证食物品质汉堡王制定了一套严格的标准，详细规定了每一种食物的储存，加工标准及方法。

按照标准，制作红烩牛肉皇堡需要搭配两片西红柿，但节目记者注意到，员工在制作红烩牛肉皇堡时，西红柿只放了一片。

此外，按照汉堡王的标准，制作三层芝士牛肉堡应放三片肉、三片芝士，但节目记者发现工人偷偷少放了一片芝士，就将汉堡交给了顾客。一名南昌汉堡员工解释：“就放两片芝士，老板抠门。”

为了保证食物的温度和安全，汉堡王会将待用的熟食会放到产品存放柜里，而且有小灯来注明食物是否过期，亮绿灯表示食物可以出售，绿灯闪烁表示食物即将过期，红灯闪烁则表示食物已经过期，按照汉堡王的标准，应该被丢弃。

不过，有员工在装鸡块的保温槽亮红灯后，直接将红灯按成了绿灯，变成新鲜食物，半个小时后红灯再次闪烁，工人又一次将红灯按成了绿灯。

此外，当班经理发现面包到期后，“很自然地”吩咐员工对面包上的标签进行更换。员工将这批汉堡上旧的标签撕掉，换上了新的标签。