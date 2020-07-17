专家：特朗普行政令结束香港独立关税待遇 但影响有限

贸易法律专家认为，美国总统特朗普根据美国法律签署终止香港特别地位的行政令，实际上结束了香港有别于中国大陆的关税待遇，但对贸易的即时影响可能有限。

据路透社今天（17日）报道，前世界贸易组织上诉法官、乔治敦大学法律教授希尔曼（Jennifer Hillman）分析，这项行政令的净影响是香港的独立关税区地位将被取消。

希尔曼和其他华盛顿贸易律师都认为，这意味着，从关税角度看，来自香港的货品现在将被视为来自中国。

不过，华盛顿一家律师行的资深顾问里德（Claire Reade）认为，这项行政令并不会对香港经济造成致命打击，并说香港大多数的出口已转成服务。

美国多个税额也将保持不变。在美中两国展开贸易战之前，香港和中国大陆的货品长期以来均按美国最惠国税率缴纳关税。WTO的数据显示，去年的税率平均为3.3%。

美国去年9月援引1974年贸易法第301条款，将多个中国消费产品，包括钻石和珠宝，实施15%的关税。在中美两国达成第一阶段贸易协议后，该税率在2月降至7.5%。

特朗普在签署上述行政令后，来自香港的宝石和珠宝以及其他产品，现在也要缴纳与中国大陆相同的关税。宝石和珠宝是美国从香港进口的最大宗商品之一。

为了回应《香港国安法》，特朗普周二（14日）发布这项行政令，但并未明确提及关税，也没有说到香港的独立关税地位。

不过，美国参照有关进口商品原产国标签的一部法规，暂停了1992年赋予香港特别经济地位的一项法律。

几位受访贸易律师说，他们仍在视察这项行政令的影响，并指出美国贸易代表办公室有能力将特定商品排除中国产品“301条款”关税之外。

这项行政令即不会立即影响到美国对香港每年总值300亿至400亿美元（417亿至556亿新元）的出口贸易，而且这些出口基本都是免税的，也不会影响到香港在WTO的独立成员地位。

不过,贸易专家认为，中国曾威胁将采取反制措施，而这可能会遏制美国商品未来在香港的销售。

随着香港从制造中心转变成贸易和金融枢纽，香港对美出口已下滑，美国官方数据显示，香港对美出口总值在2019年达47亿美元，2018年为约62亿美元。