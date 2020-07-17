为骗养老金冰柜藏母亲遗体 上海男子获刑10月

中国上海一男子为了骗领4000元左右（人民币，下同，795.4新元左右）养老金，在冰柜冷藏逝世母亲的遗体，后被法院以诈骗罪判处有期徒刑10个月。

据《新京报》报道，上海宝山法院官微发布消息，上海市宝山区人民法院17日公开宣判，44岁的被告人吴某骗领养老金，犯诈骗罪，判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币1万元。

时年68岁的吴某母亲2019年2月起由于身体原因只能卧床休息。为照顾母亲的生活起居，吴某聘请了一名护工负责照料。但是吴某母亲的身体依然持续恶化，到2019年4月初时，吴某母亲突然昏迷。

吴某回忆说：“4月8日那天，我在房间玩游戏时，在隔壁照料我母亲的护工突然跑过来跟我说母亲去世了。”吴某立即前往母亲房间试探鼻息，发现母亲确实已经没有呼吸了。当天，护工表示不敢继续在家中过夜，吴某便结算工资后解聘了护工。

啃老啃成习惯的吴某想到了母亲一个月4000左右的退休金，开始心生贪念：“护工离开后，我在母亲遗体前有点难过，想着第二天如何处理。后来，我想到我母亲去世了，我的生活就没有了保障。我又好吃懒做、怕麻烦……如果别人不知道我母亲去世的话，我就可以一直拿我母亲的退休金。”

为了防止母亲遗体腐烂发臭，吴某从网上买了一个冰柜用以放置遗体。为了怕他人来他家找其母亲，吴某甚至拒接电话，也不开房门。

因吴某母亲长时间未见踪影，知道吴某母亲身体状况的居委会工作人员开始心生疑惑。居委会工作人员2019年11月2日联系辖区民警上门查看，长时间敲门后房间依旧毫无动静，便又联系锁匠打开房屋，发现吴某就在家中。当民警及居委会工作人员问及其母亲人在何处时，吴某称其母亲去了无锡姨夫家。

民警及居委会同志对吴某的心虚反应及支支吾吾的回复心中有疑，环顾房内发现了一个大冰柜，欲上前查看遭到吴某阻拦。在民警强行打开后，发现了吴某母亲的遗体，民警当即将吴某抓获。到案后，吴某如实供述了上述犯罪经过及事实。

经鉴定，吴某母亲体内未检出常见毒物成分，符合在营养不良、肾上腺皮质腺瘤、高血压病、糖尿病等疾病的基础上发生多器官功能衰竭死亡，证实吴某母亲为正常死亡。

经查，吴某母亲的养老金账户内2019年5月至2019年10月间，共计收到养老金2.4万余元。

上海宝山法院审理后认为，被告人吴某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取养老金，数额较大，其行为已构成诈骗罪，判处其有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；责令吴某退赔被害单位的损失。