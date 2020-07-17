中国影院相关企业上半年注册量跌三成

中国目前共有影院类企业1.7万家，上半年共注册相关企业739家，同比下降34.6%。

据《新京报》17日报道，企查查数据显示，中国全国范围内在业存续的影院相关企业共有1.7万余家。从注册量来看，2月份数据跌入最冰点，随后3月份开始逐渐复苏，刚刚过去的6月份注册量达到150家，整个上半年注册量为739家，同比下降34.6%。而从注销和吊销的数据来看，3月份以来数据持续攀升，6月份达到最高的104家，整个上半年共“倒闭”321家。

从地域分布来看，广东省现存的影院相关企业数量最多，达到2752家，远超其他地区，是第二名湖南省的1.9倍，排名第三的江苏省共有1351家企业。

企查查整理了部分头部上市影院企业2020第一季度营业收入情况，发现同比下降70%甚至更多是普遍现象。其中，幸福蓝海第一季度的营收仅有4033万，同比下降了93.39%。万达电影Q1营收达12.5亿，同比下降了70.24%。

电影行业可以说是停工最早、复工最晚的行业之一。中国国家电影局16日发布通知，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。

整个上半年，关于电影产业的热议一直没断过。从3月份传出“第一批电影院复工片单出炉”开始，从4、5月份网友不断揣测复工时间。此时官方宣布行业重启日期，无疑带给从业者巨大的好消息。