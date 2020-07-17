武汉小学生抗肿瘤研究获奖 竞赛委员会：作品获专家组认可

中国武汉两名小学生将抗肿瘤研究成果作为参赛作品，被网民质疑这项研究超过小学生能力范围。竞赛委员会今天（17日）回应时说，两名学生在实验中的简单操作均经过指导老师专门培训，作品获得专家组一致认可。

据中国《新京报》报道，这项研究由华中科技大学附属小学一名小学五年级学生和一名小学三年级学生共同进行。他们将绿茶提取物茶多酚用在裸鼠上进行实验，最后证明绿茶提取物儿茶酚有一定的抗肿瘤效果。

这项研究获得了全国青少年科技创新大赛三等奖。有网民认为，这项实验要求逻辑性强且严谨，质疑“这么小就敢取小鼠的心肝脾肺肾”。武汉市科协回应称，已获悉此事，并已介入调查。

青少年科技创新大赛武汉市选拔赛竞赛组织委员会办公室今天透过武汉市科技术协会官网发表声明称，实验想法由其中一名学生向科学老师提出，并在科学老师的建议下联系到从事肿瘤实验技术工作的医院实验技术员作为指导老师，在指导老师的指导下厘清了实验思路并进行实验。

声明提到，这两名学生在对实验中的动物抓取、称重、小鼠药物注射、肿瘤测量等“简单操作”，均经过指导老师的专门培训。小鼠的肿瘤剥离操作严格按照实验动物操作标准和伦理，在麻醉处死后开展，实验肿瘤属于皮下肿瘤，而剥离实验属于简单基础操作，在老师演示教学后，学生能够独立完成，并从实践中得出报告结果。