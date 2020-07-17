阿里巴巴夜经济报告：北京夜间消费总额排中国第二

《阿里巴巴夜经济报告2020》7月16日发布。报告显示，近期“小店夜经济”活力十足，全国600多万线下小店的夜间收入超过去年同期。其中，北京夜间线上消费在全天占比为45%，区间内夜间线上消费总金额仅次于上海，排名第二。

据《新京报》报道，《阿里巴巴夜经济报告2020》报告显示，北京夜间线上消费6月10日至7月10日在全天占比为45%，占比排名第三，高于全国平均水平。上述时间段内夜间线上消费总金额仅次于上海，排名第二。

报告显示，淘宝天猫全国夜间消费占全天消费占比为40%，这一数据在2019年同期为36%，消费者在夜间消费活跃程度进一步提高。同时，消费者观看淘宝直播的峰值时段出现在21时至22时，北京的观看活跃度排名第二。

报告还显示，入夏以来，北京32家盒马将配送时间由原来的22时延长至23时，重口味美食是消夜冠军，各类烧烤6月销量环比增幅达到50%。

夜间经济的活跃不仅发生在线上，线下小店同样也在夜间散发活力。报告显示，40%的小店交易发生在18时到次日早上6时，截至目前，全国有600多万小店的夜间收入超过去年同期。为了方便小店夜间经营，今年6月22日，支付宝上线“夜光收钱码”，截至目前，换上“夜光收钱码”的小店交易活跃度提升了30％。

中国商务部等七部门近日联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》，促进小店经济健康繁荣发展，到2025年，要形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个，达到“百城千区亿店”目标。

中国国务院发展研究中心创新发展研究部副部长、研究员戴建军表示，中小商家生意增长和消费增长，背后都是新消费活力的体现。“从报告各项逐渐企稳向好的数字中，能看见人们对美好生活的信心在回归。”他认为，夜经济是一个新的消费增长点，在向数字化转型的过程中，新模式、新场景和新体验等更丰富的夜经济业态加快发展，夜间消费后劲十足。