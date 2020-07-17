中国上半年一般公共预算收入同比下降10.8%

中国全国财政收支情况显示，1月至6月累计，全国一般公共预算收入9万6176亿元（人民币，下同，1万9111.56亿新元），同比下降10.8%。上半年支出降幅小于收入降幅，同比下降5.8%。其中，卫生健康支出10070亿元，同比下降0.2%。

据《新京报》报道，中国财政部7月17日召开新闻发布会，介绍上半年全国财政收支情况。中国上半年一般公共预算收入中，中央一般公共预算收入44347亿元，同比下降14%；地方一般公共预算本级收入51829亿元，同比下降7.9%。

按收入类型划分，上半年全国税收收入81990亿元，同比下降11.3%；非税收入14186亿元，同比下降8%。

受疫情影响，主要税收收入项目多出现不同程度下降。其中，增值税降幅最大，上半年实现收入28770亿元，同比下降19.1%；国内消费税7711亿元，同比下降9%。企业所得税23376亿元，同比下降7.2%。个人所得税5782亿元，同比增长2.5%。

中国进出口相关税种中，出口退税，实现收入8152亿元，同比下降16.6%；进口货物增值税、消费税，收入6944亿元，同比下降16.2%，关税1192亿元，同比下降15.2%。

土地和房地产相关税收中，契税3108亿元，同比下降2.4%；土地增值税3254亿元，同比下降8.7%；房产税1398亿元，同比下降5.3%；耕地占用税757亿元，同比下降8%；城镇土地使用税1050亿元，同比下降7.3%。此外，车辆购置税1575亿元，同比下降15.4%。

在有保有压、刚性支出不减的原则下，上半年支出降幅小于收入降幅。1月至6月累计，全国一般公共预算支出116411亿元，同比下降5.8%。其中，中央一般公共预算本级支出16344亿元，同比下降3.2%；地方一般公共预算支出100067亿元，同比下降6.2%。

主要支出科目中，用于债务付息的支出最多，为4505亿元，同比增长9.8%；接下来是农林水支出，同比增长7.9%，以及社会保障和就业支出，为17952亿元，同比增长1.7%。

除上述三类科目外，主要支出科目中的其他科目支出均不同程度下降，四项支出降幅在10%以上，分别为城乡社区支出9963亿元，同比下降30%；节能环保支出2661亿元，同比下降15.4%；交通运输支出5865亿元，同比下降13.3%；科学技术支出3754亿元，同比下降12.2%。

此外，教育支出16739亿元，同比下降7.6%；文化旅游体育与传媒支出1526亿元，同比下降4.8%。卫生健康支出也出现下降，支出10070亿元，同比下降0.2%。