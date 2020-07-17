中国最大毛巾生产基地河北高阳现生产乱象

中国官媒曝光了中国最大的毛巾生产基地河北省高阳县的毛巾生产乱象，河北高阳连夜查封不合格毛巾涉事企业，涉事人员也被控制。

据界面新闻报道，中国央视7月16日报道，在河北省高阳县，存在着毛巾制造乱象。虽然标注着执行国家标准，但有的毛巾实际上却无法保证检测合格。

毛巾属于和人体皮肤直接接触的B类纺织品，为确保毛巾质量，纺织品纤维含量的标志、国家标准及毛巾的国家标准，对毛巾含棉量、脱毛率、色牢度、ph值等都做出了详尽的规定。而高阳当地企业的生产线一般分为两种，一种毛巾可以保证检查合格，而另一种毛巾则会用便宜的纱线加工，达不到国家标准。

其中根源在于，高阳毛巾生产企业大都是从上游厂家采购纱线，然后再用纺织机织成毛巾。也就是说，纱线的好坏直接决定了毛巾的品质。而这些企业所用的纱线，大多由再生棉制成。

高阳县纺织业内所说的再生棉，指的是一些纺织厂的各种下脚料、碎布片、线头等经过再梳理、再开花，就成了再生棉，或者叫回收棉。这种棉花比新的棉花便宜。高阳及周边多家为毛巾厂生产纱线的企业，每家产量少则一百吨，多则数百吨。

而再生棉的原料，有毛衣、外套、秋衣秋裤，甚至有穿过的内衣、袜子等。在没有经过任何消毒程序后，经过机器绞碎、几道开花程序，旧衣服重新变成了棉花，同时，产品包装上，依然没有任何警示标志。

而对于原料中存在的各种问题，高阳县纺织各环节的从业者都心知肚明，却仍顶风作假。 有从业者直言：“正规的棉花一吨1.6万多元（人民币，下同，3181.58新币），14支纱线的下脚料多便宜，但脱毛率没一个达标的。”

这种不合格的毛巾，贴着符合国标的标签，通过中小超市、批发市场、电商等销往全国各地。一位纺织品公司透露，这种达不到检测标准的毛巾，他们一年的销售额大概能卖到5000万元。

在央视315报道中，两家被点名的公司分别为保定金浩阳纺织品有限公司，以及河北永亮纺织品有限公司。它们都是当地知名的大型企业。

天眼查数据显示，保定金浩阳纺织品有限公司成立于2009年12月，法定代表人是董耀辉。该公司是恒源祥集团联合体工厂，拥有自主品牌“佳洁丽“和”浩阳“，同时拥有”恒源祥 彩羊“生产、销售以及品牌运营权。而它的毛巾日产量达5万条，浴巾日产量5000条。

另一家河北永亮纺织品有限公司是中国家用纺织品行业协会会员单位，是国内知名毛巾品牌。公司成立于1992年，占地面积4万平方米，固定资产5000万元，年销售额1.2亿元。法定代表人是段亮，注册资本5000万人民币，经营范围包括毛巾类制品、床上用品、针织品、婴儿用纺织品生产及销售等。在2010年以前曾多次因质量优良被认证或表扬。

在央视点名河北高阳县毛巾生产乱象后，淘宝已光速下架“高阳毛巾”关键词相关产品，目前该页面已显示“没有找到相关宝贝”，但在关键词“高阳县毛巾”、“高阳县毛巾纯棉”下，仍有许多相关商品。高阳县委也于16日表示，成立了专项整治领导小组，针对曝光的问题安排部署，组织市场监管、环保、公安、电力等部门立即开展清查行动，对涉事企业连夜查封。