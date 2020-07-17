爱立信维持近两年财务目标不变 或将因华为发展遇阻受益

瑞典电信设备业者爱立信（Ericsson）周五（17日）公布季度核心获利优于市场预估，得益于电信设备销售的利润率上升。公司并表示，维持2020年及2022年财务目标不变。

据路透社报道，尽管冠病疫情带来经济不确定性，但全球许多电信公司一直在推进5G网络的升级计划，爱立信赢得的商业合同数量也增至99份。

英国本周决定在新一代5G网络中禁用中国电信巨头华为的设备，预计爱立信和芬兰同业诺基亚将从中受益。

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）在声明中说，“一些客户正在加快投资，其他客户则暂时观望，以当前的能见度来看，我们维持2020和2022年的集团目标。”

但该公司为了赢取部分合约也付出了代价。爱立信公司虽然从中国三大电信运营商中国移动、中国电信和中国联通那里赢得合同，但由于注销了约10亿瑞典克朗（1.53亿新元）的产品库存，毛利率减少了1.6个百分点。

计入这一影响后的季度毛利率为38.2%，高于上年同期的36.7%。第二季经调整季度营业利润增至45亿瑞典克朗（4.9585亿美元），优于路孚特调查中分析师的预估中值33.6亿，上年同期为39亿瑞典克朗。总体营收上升1%至556亿瑞典克朗。