中国三峡集团据称在X-Elio西班牙资产的竞标中领先

知情人士透露，中国长江三峡集团有限公司成为X-Elio Energy SL西班牙光伏电站资产的领先竞标者，可能成为今年中国在欧洲为数不多的收购之一。

据彭博社报道，知情人士说，这家中国国有企业在其他潜在收购者中脱颖而出，正在进行高级阶段谈判，收购X-Elio的13个光伏电站，资产可能估值5亿欧元（7.92亿新元）到6亿欧元。

知情人士说，三峡集团和这家西班牙可再生能源开发商正在敲定协议的最终条款，最早可能在未来几天宣布交易。知情人士透露，谈判还在继续，仍有破裂可能。其他竞标者仍然对资产感兴趣。

彭博社6月份报道称，上海电力亦是该资产的入围竞标者之一。

如果达成协议，将是一宗难得的中国公司海外交易，因为在政治紧张局势升级的情况下，欧美各国政府加强了对投资的审查。彭博汇编的数据显示，今年上半年中国海外收购交易下降了34%，至245亿美元（340.94亿新元），为2012年同期以来最低水平。

网站显示，成立于2005年、总部位于马德里的X-Elio经营着41个光伏电站，在12个国家运营。该公司由Brookfield Renewable Partners LP和私募股权公司KKR & Co.共同拥有.

Brookfield的代表拒绝置评；未能立即联系到KKR和X-Elio的发言人寻求置评。三峡集团的代表在北京正常工作时间之外没有回复寻求置评的电子邮件和手机。记者致电上海电力的办公室，电话无人接听。