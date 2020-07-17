中国预计全年CPI涨幅呈前高后低走势

中国国家发改委政研室主任袁达17日在新闻发布会上表示，目前物价平稳运行具有坚实基础，预计全年居民消费价格指数（CPI）涨幅呈“前高后低”走势。

据香港中通社报道，数据显示，今年上半年，CPI同比上涨3.8%，其中6月份上涨2.5%；生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.9%，其中6月份下降3%，降幅比上月收窄0.7个百分点，环比上涨0.4%，为近几个月来首次转正。

袁达说：“综合研判，当前中国工农业生产供应充裕，市场活力足、韧性强，物价平稳运行具有坚实基础。下半年翘尾因素将明显减弱，预计CPI涨幅与上半年相比将会趋缓，全年呈现‘前高后低’走势，预期调控目标有望较好完成。”

据介绍，今年以来国家发改委采取多项措施确保价格基本稳定。一是加强监测预测预警。持续密切监测成品粮、食用油、猪肉、鸡肉、鸡蛋、蔬菜等商品生产、流通和价格情况，对有关情况及时预警。

二是加强重要时段价格调控。例如，“端午”假期前，组织投放两批中央冻猪肉储备；针对近期多地发生洪涝灾害，加强防汛期间重要民生商品价格监测和调控。

三是落实价格临时补贴政策，按月及时足额发放价格临时补贴。今年以来，中国各地累计发放价格临时补贴约190.6亿元人民币（37.88亿新元），惠及2.68亿人次。