沪综指创五个月最大单周跌幅 受政策疑虑及外资卖盘拖累

上海股市周五（17日）勉力收高，但全周仍创下五个月来最大单周跌幅，中国国内生产总值（GDP）数据较预期强劲，激发对政策宽松脚步的担忧，且外资亦选择在一波涨势后了结获利。

据路透社报道，沪深300指数（CSI300）收升0.63%，沪综指（SSEC）收升0.13%报3,214.13点。沪综指本周共跌5%，为2月28日当周以来最大周线跌幅，沪深300指数本周共跌4.4%，为3月以来最大跌幅。

中国股市周四录得逾五个月最大单日跌幅，中国公布超过预期的第二季经济增长数据之后，投资者的股市投资狂欢因政策趋紧迹象而降温。

上海澳新银行市场分析师邢兆鹏认为，政策宽松的步调将会放缓，决策官员将观察就业及金融市场表现，再来决定接下来将采取哪些步骤。

不过多位分析师及基金经理指出，这次下挫并不意味着多头走势已经结束，可能是逢低买进的好机会。北京马曼然资产管理公司董事长马曼然分析，“这波多头走势还没结束，周四的回档只是近期大涨过后的技术性修正。”

他说道：“有关政策宽松步调的疑虑是周四下跌的因素之一，但不足以改变市场上升趋势。”

渤海证券分析师在一份报告中指出，近期通过沪港通外流的资金数量庞大迅速打击人气，在此同时中芯国际上海上市产生“虹吸效应”，导致相关科技股出现获利了结。

外资周二通过沪港通净卖出174亿元人民币（34.56亿新元）的A股，创单日卖超最高纪录。截至周四为止的三日内外资总计卖超270亿元人民币，扭转最近数周及数月以来的强劲买入局面。