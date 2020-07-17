中国驻洛杉矶总领馆：三中国公民在美感染山谷热病 两人病故

中国驻洛杉矶总领事馆周三（15日）在网站发布预警称，近期连续接到三宗中国公民患山谷热疾病的报告，其中两人病故。

据中国驻洛杉矶总领事馆官网消息，领事馆近期连续接到三宗中国公民患山谷热疾病的报告，三人均为在美国洛杉矶凤凰城地区的年轻人，其中两人病故，一人正在接受治疗。

领馆并提醒领区内，特别是亚利桑那州、南加州、新墨西哥州地区中国公民主动了解、积极预防、及时治疗山谷热。

领馆引用美疾病控制与预防中心的资料介绍，山谷热（或溪谷热）学名“球孢子菌病”（Coccidioidomycosis）是由球孢子菌引起的一种疾病。由于人畜活动或天气原因等，当弥漫在空气中的球孢子菌被人吸入肺部后，就可能发展为山谷热。吸入球孢子菌是最常见的感染渠道，在极个别情况下，也有通过器官移植、伤口感染、从带菌的物体上感染的情况。

据悉，多数接触球孢子菌人员并不会出现任何症状，其他人员通常会在吸入球孢子菌后1-3周出现与感冒相似的山谷热症状，而大多会在几周或数月内恢复。约5%至10%的患者可能发展为肺部重症或慢性病，约1%的患者病情可能从肺部发展到其他器官或中枢神经系统等。

资料称，美国西南部、墨西哥部分地区、中南美洲部分地区土壤中有球孢子菌存活。虽然山谷热不在人与人之间传播，且到上述地区旅行而感染山谷热的风险并不高，但任何人，无论长幼，都可能罹患山谷热。60岁以上人员、免疫力下降者、孕妇、糖尿病患者等更易患山谷热。全美每年约有1万宗山谷热病例，其中的大部分在亚利桑那州和加州。