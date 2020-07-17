中国民宿产业规模已过40亿元 

中国首部民宿蓝皮书今日（17日）发表，显示中国去年在线住宿市场规模达到200亿元，同比增长36.5%，其中“80”、“90”后是主流用户人群。

据澎湃新闻报道，中国首部民宿蓝皮书《中国旅游民宿发展报告（2019）》7月17日发布，数据显示，2019年中国在线住宿市场规模达到200亿元，同比增长36.5%；民宿市场营业收入209.4亿元，同比增长38.92%。截至2019年9月30日，中国大陆民宿（客栈）数量达到16.98万家，相比2016年的逾5万家增长217.06%。

从房源数量总数来看，中国的民宿从2016年的59万套增长至2019年的160万套以上，2019年的线上交易额和2016年相比增长了4倍。其中，国内主要平台房源数量约68.4万套，民宿占住宿市场规模由2018年的18.97%上升至2019年的24.77%。

从地域分布来看，中国境内民宿主要分布在华北、华东地区，东北地区较少；空间上主要聚集在环渤海、长三角、珠三角、川渝经济区及云南地区。

从民宿经营者的情况来看，根据蓝皮书，民宿经营者主要有两大类。一类是民宿产权拥有者，另一类是租借房东的民宿经营者，早期的浙江莫干山地区、云南大理地区，其民宿的起步就是这类“有情怀”的文艺爱好者。

报告显示，这两类人群前者是自己统揽从接待到服务全程，后者兼职房东以白领占比较多，普遍文化学历较高，他们会雇佣管家等职业人员。但总体上来看，两者都缺乏专业的经营管理能力，经营显得力不从心。

过聚荣指出，民宿作为市场主体，面临激烈的外部竞争和对员工的内部管理，管理者的专业化能力不足就成为当今民宿发展的主要瓶颈之一。

消费者层面，从年龄结构来看，截至2019年9月30日，30岁以下、31至35岁、36至40岁、40岁以上的用户占比分别为59.9%、23.1%、14.6%和2.4%，“80后”、“90后”人群属于主流用户人群。

蓝皮书从民宿价格区间所获得的评论数分析，消费能力中低、中等、中高和高消费者占比分别为76.38%、22.96%、0.55%和0.12%，这从一个侧面表明，民宿的消费价格区间以300元以内占多数，其次是300元至900元这一区间，超过3000元的在少数，用户消费能力区间跨度较大。