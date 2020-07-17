马英九吁政府反驳美方关于太平岛是礁非岛的说法

美国国务卿蓬佩奥13日声明，认为2016年菲律宾南海仲裁判断具法律拘束力，认为太平岛是礁非岛，台湾外交部表示欢迎。台湾前总统马英九今日在面簿批评说，台湾总统蔡英文曾声明南海仲裁对太平岛的认定损害台湾相关海域权利，如今外交部却持“自我阉割态度”。

据《联合报》报道，马英九表示，2016年7月12日“南海仲裁案”认定太平岛是礁不是岛时，蔡英文曾郑重声明，仲裁案从未征询台湾意见，仲裁判断对太平岛认定已严重损及台湾在南中国海诸岛及其相关海域权利，台湾绝不接受。

马英九质疑，这次蓬佩奥声明是历来美国对南海争议最明确强烈表态，认为太平岛是“岩礁”而不是“岛屿”，难道这次台湾外交部认同“南海仲裁案”判断？认同台湾太平岛是“礁”不是“岛”？台湾政府对领土争议应有的严正立场何在？

马英九指，太平岛面积51公顷（0.51平方千米），是南中国海最大的自然岛屿，拥有南中国海最佳淡水，每日可供1500人使用，农耕与渔捞等足以维持本身经济生活，完全符合《联合国海洋法公约》关于岛屿的规定。

马英九说，此次美方发表对南中国海争议立场攸关台湾领土国际法地位，外交部应尽速澄清，太平岛是岛屿（island）非岩礁（rock），重申台湾不接受2016年南海仲裁判断严正立场，不能在国际上放弃主权，才能获台湾人民支持。