中国知名药企老板关彦斌犯故意杀人罪获刑11年

中国内地知名药企葵花药业集团股份有限公司（葵花药业）17日证实，其原董事长关彦斌因犯故意杀人罪被法院判处有期徒刑11年。

据香港中通社报道，葵花药业17日公告，收到公司实控人关彦斌亲属的通知，黑龙江大庆市让胡路区法院于16日作出一审判决，关彦斌犯故意杀人罪，判处有期徒刑11年。

公告称，本次事件未导致公司实际控制权发生变动，关彦斌仍为公司实际控制人。上述事项为实际控制人个人案件，不涉及公司及公司经营业务，不会对公司的日常运营产生重大影响。

葵花药业2019年年报曾显示，关彦斌因个人原因与他人发生纠纷造成身体伤害，被司法机关采取强制措施。

关彦斌是葵花药业创始人，执掌该企业20年。企业于2018年底发布公告称，关彦斌因“个人年龄原因”申请辞去董事、董事长、总经理职务，但不影响其实控人身分。关彦斌辞职后不到一个月，就因涉嫌故意杀人被检方批捕。据悉，关彦斌因与前妻张晓兰发生纠纷，两人发生肢体冲突。扭打中，关彦斌失手将前妻殴打成植物人被警方控制，其前妻处于昏迷状态。

葵花药业总部位于黑龙江哈尔滨，是一家大型民营医药企业。公司以生产中药为主导，其“小葵花”儿童药系列是行业内的领军品牌；“葵花”消化系统用药，也已处于行业领先地位。数据显示，葵花药业2018年营收44.72亿元人民币（8.88亿新元），同比增长16%；收入主要源于华东地区，占28.48%。