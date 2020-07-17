责怪中国造成疫情 澳新银行承诺调查涉事交易员

澳大利亚一家大型银行的资深利率交易员因在领英上将冠状病毒大流行病归咎于中国而陷入争议，澳新银行（Australia and New Zealand Banking Group）承诺将进行全面调查。

据彭博社报道，澳新银行驻新加坡的全球信用主管奥兹迈尔（Bogac Ozdemir）3月初在领英（LinkedIn）上写道，“由于中国，我们都陷入了混乱，我不相信那里的任何东西。”他补充道：“美国人已经没有政府了”。

在奥兹迈尔受到英语和中文社交媒体的攻击之后， 澳新银行在3月发表声明说，领英上的帖子并不反映该行的观点，“显示出明显缺乏判断力”。它承诺将进行全面调查。

奥兹迈尔在一封电子邮件中透露，在澳新银行声明发布之前他并未得到通知，之后该行向他提出了离职协议。

澳新银行在一封电子邮件声明中说：“此事涉及到一名被确定为澳新银行高级职员的人如何适当使用外部沟通渠道。”发言人拒绝对任何离职谈判发表评论，不过他确认奥兹迈尔仍然是澳新银行雇员。

奥兹迈尔说，在澳新银行发布媒体声明之时，他正在土耳其旅行。在那之前，他说他已同意删除领英帖子，即使他没有发现任何错误之处。他补充说，当他在3月下旬回到新加坡时，银行告诉他不要去办公室，后来又提出了终止他雇佣的提议。

奥兹迈尔透露：“到目前为止，我已经收到了两次自愿解约的建议。”他拒绝了这些提议，因为他想与澳大利亚第四大银行澳新银行辩驳这个问题。他说，“我的帖子中没有任何侮辱内容或虚假消息。”