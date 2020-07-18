中俄外长通话 王毅批美借疫情抹黑他国失去理智

中国国务委员兼外长王毅昨天（17日）同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时，批评美方转嫁自身责任，借疫情抹黑他国，已经失去了理智、道德和信用。

据新华社报道，王毅表示，两国元首的战略引领是中俄关系的最大政治优势。上周，俄罗斯顺利通过全民公投后，两国元首再次通话，确认继续相互坚定支持，强调把中俄关系作为各自国家的外交优先方向。双方要进一步落实两国元首共识，保持各层级交往势头，深化抗疫和务实合作，加强在重大国际地区事务中的战略协作。

王毅强调，美方赤裸裸奉行本国优先政策，把利己主义、单边主义、霸凌主义推行到极致，哪里还有大国应有的样子。美方转嫁自身责任，借疫情对他国抹黑、甩锅，无所不用其极，甚至在国际关系中制造热点和对抗，已经失去了理智、道德和信用。

王毅还说，美方在对华政策上重拾臭名昭著的“麦卡锡主义”和早已过时的“冷战思维”，蓄意挑起意识形态对立，突破了国际法和国际关系基本准则的底线。中方将坚定捍卫自身正当利益与尊严。

拉夫罗夫表示，俄方愿以两国元首共识为引领，支持在疫情防控常态化背景下加强俄中务实合作，推进欧亚经济联盟与“一带一路”建设对接。

他还说，美方一贯信奉“美国例外”、唯我独尊，近来更是撕去伪装，毫不掩饰，动辄威胁或挥舞制裁大棒。俄方反对在国际事务中实行单边主义的做法。