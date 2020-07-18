港立法会本届会期结束 民主派拒与建制派合照

昨天（17日）是本届香港立法会会期最后一次会议，按惯例全体立法会议员会在会后拍摄大合照，但泛民主派议员明言不会与建制派拍合照，并自行拍摄合照。

综合明报、香港01等报道，第六届香港立法会大会昨晚8时开始“奋战”至11时41分，近四个小时的会议通过了五条法案，尚有六条法案未能完成。

立法会主席梁君彦在休会前向在席议员表示，过去四年立法会及香港经历几许风雨，也审议了数项具争议性法案，与各议员共事有色彩、火花，有满足也有遗憾。

他称，立法会公平有序履行宪制职能，对香港非常重要，希望来届立法会议员能互相包容、理性沟通，以香港福祉为依归。

昔日立法会会期完结时，全体议员都会在议事厅内大合照，但本届泛民主派议员未响应主席呼吁在会议厅大合照，而是另行在立法会大楼地下的立法会标志前留影，并高呼“五大诉求、缺一不可”。

政务司司长张建宗昨晚会见传媒时表示，立法会在近两年明显倾向政治化，秩序出现严重问题。他批评非建制派议员不断以政治手段凌驾市民福祉，不惜代价瘫痪立法会，罔顾经济、民生及社会发展的重要性。

张建宗以“荆棘满途，风雨飘摇”总结四年会期，赞扬建制派在困难的环境下仍然坚守岗位，大会主席梁君彦有序主持议会，维护了立法会的尊严。

民主党胡志伟则反驳张建宗的批评称，真正以政治手段凌驾民生的是政府，张建宗强行将“政治化”成为扣帽子的语言，破坏香港核心价值。

胡志伟说，香港作为国际城市必然有不同的声音，张建宗的发言代表政府冥顽不灵。他还称，一个过半数市民都给予零分的政府及其保安力量，没资格批评因看到政府施政不善而给予意见的民主派。