拒签“一中原则”承诺书 台湾驻港代表离港返台

台湾媒体引述消息报道，台湾驻香港办事处代理处长高铭村因拒绝签署支持“一个中国”原则的承诺书，已经离开香港返回台湾。

据《上报》报道，台湾的大陆委员会香港办事处人员则证实，高铭村已于16日返回台湾。原因是台湾驻港办事处代表原本应在两年前交接，但香港政府迟不发给签证而无法完成轮调。如今代理处长高铭村工作签证到期申请延签之际，港府要求驻港代表处签下“支持‘一中’切结书”，以此换取驻港代表签证，但是高铭村无法接受。

多年来台港关系一直受到两岸关系影响而起伏不定，台湾前总统马英九任内台港官方关系回温；原本以“中华旅行社”名义运作的驻港机构，2011年正名为“台北经济文化办事处”，代表则以“台北经济文化办事处处长”职衔对外。

但是2014年以来香港先后发生“雨伞革命”及反修例运动，台港关系陷入谷底。陆委会发布陆委会参事卢长水2018年6月接任驻港代表，但一直未获港府核发工作签证；而代理馆务的副处长高铭村工作签证也面临到期。

面对陆委会持续就驻港代表人事案及工作签证与港府交涉，港府均没有任何回应。而在《香港国安法》于本月初生效前后，台湾持续就驻港代表签证及高铭村申请工作签证延期等事与香港交涉，但港府要求台湾驻港办事处签署“支持‘一中’切结书”，做为核发驻港代表签证的条件。

知情高层证实，香港政府确实在台湾驻港人事“设置不必要的障碍”，台湾不可能接受；在签证无法获准延期的情况下，高铭村依照台湾驻外人员轮调原则，于16日离港返台。