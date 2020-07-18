船运商：中国主要港口处理能力达到极限 冠病检测延误通关

大型船运公司本周对客户透露，对进口食品进行冠病病毒检测已使中国一些主要港口的处理能力达到极限，这可能会导致产生额外费用，并可能将货品转向其他港口。

据路透社报道，德国航运公司赫伯罗特（Hapag Lloyd）在周五（17日）的客户通知中写道：“进口集装箱提货活动受到了严重影响，因此冷冻箱电源插座被大量使用，尤其是在盐田港和宁波港。”用于肉类和新鲜农产品的冷冻集装箱必须插好电源，以便冷藏或冷冻箱内物品。

赫伯罗特警告说，集装箱可能会在其它港口卸货，货主将承担额外的费用。

顶级集装箱托运人马士基（Maersk）周三还告诉客户，由于冷藏箱插头有限，该公司已经从深圳盐田港转移货物。该港口是中国最大的冻肉港口之一。

路透看到的该公司的一封信写道：“盐田码头冷藏箱堆场密度已达到临界水平。”该公司敦促客户改运到附近的南沙或赤湾港口。

该公司在信中说，任何抵达盐田的货物都将面临每个集装箱1000美元（1389.88新元）的拥堵附加费。

不过一位不愿透露姓名的肉类行业人士透露，截至周五，盐田的集装箱通关延误已明显缓解。

在北京一个主要食品市场的工作人员和访客感染冠病后，中国上个月加强了对进口食品的检查。

虽然中国目前只在20多万份检测样本中发现少量样本带有病毒，但中国仍在检查货物，并对大部分抵达的货物进行检测。