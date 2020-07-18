渣打：港元成“中国版美元” 料愈来愈多机构持有港元

渣打银行中国宏观策略部主管刘洁周五（17日）分析说，预计港元兑美元在未来一段时间仍将在7.75至7.80的偏强水平，因持续的中资企业首次公开售股（IPO）将带来资本净流入，加上港元息率保持在高于美元息率以及地缘政治风险上升使港元成为美元的最佳替代选择。

据路透社报道，刘洁在记者会上说：“港元对中国来说是很重要的货币，几乎可以说是‘中国版的美元’，即是说，任何企业如无法规避美元的风险而又需要持有美元，那么持有港元就是最好的另外选择。”

尽管美国总统特朗普的顾问曾考虑削弱香港港元与美元挂钩的联系汇率制度的提议，但刘洁称，到目前为止，港元与美元脱钩的机会非常小。

因此她认为，由于港元汇率区间只有1.3%，与持有美元无异。持有港元或者将手头美元转换成港元，好处是不会受到美国直接制裁，换言之港元是一个几乎类似美元的货币但风险较小。

她说：“在现在地缘政治升级的环境下，可能会有愈来愈多机构包括中资机构和与美国有地缘政治的国家可能会增持港元。”

刘洁提到，“4月底以来银行体系总结余累计已上升230%，甚至在5月22日国安立法曝光以来累计增逾90%，反映较多资本净流入。”

事实上，随着阿里巴巴去年11月在香港第二上市开启中概股回流之势，港元逐渐摆脱弱势。到今4月开始资金不断流入，推动港元于四年半以来首次触及7.75的联系汇率机制下的强方兑换保证。

渣打大中华区高级经济师刘健恒认为，尽管反映银行流动性的银行体系总结余已升至1,800亿港元的水平，但不算十分充裕，不足以令港元拆息跌至低于美元LIBOR的水平。

他说：“美联储（FED）实行负利率的可能性大于利率政策正常化，预计美联储于2022年底之前没有太大的加息空间，因此预计港元拆息在未来一年至两年将维持在目前的较低水平，但仍高于美元利率。”

特朗普已将《香港自治法案》签署成法，又取消对港的特殊待遇。刘健恒认为，取消对港特殊待遇对香港实体经济影响不大，但需留意未来数月美国可能对中港官员及个别人士、金融机构祭出制裁措施。