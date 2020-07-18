分析：印度料将邀请澳大利亚参加印度洋军演

印度正在敲定邀请澳大利亚参加印度洋海军演习的计划，这将是印度、日本、澳大利亚和美国为制衡中国而加强防务合作的一大步骤。分析人士认为，由于害怕惹恼中国，印度一直对邀请澳大利亚参加马拉巴尔演习感到担心。但是印度最近与中国在喜马拉雅边界的军事对抗事件促使新德里决心深化与印太国家的战略关系。

据美国之音报道，新德里的观察家研究基金会杰出研究员拉贾戈帕兰认为：“印度本来就在朝着那个方向走，但是中国咄咄逼人的行为加速了印度与美国和澳大利亚、日本等其它志同道合国家建立伙伴关系的步调。”

据印度防务官员说，在与美国和日本进行高层磋商并征得同意后，新德里预计将在本月晚些时候邀请澳大利亚参加演习。由于相关规则，这些官员的原话不能被引用。

前海军发言人沙尔玛说：“几乎敲定了。印度和澳大利亚这样的国家别无办法，必须要组成一个目的在于遏制北京的架构。”

在北京在南中国海提出的广泛领土声索引起越来越大的关注之际，如果澳大利亚加入海上演习，这将使该地区四个关键海上强国走到一起。

马拉巴尔海军演习最初是印度和美国之间的双边操练，日本在2017年加入进来，成为永久成员。新加坡等国家也偶尔参加。

澳大利亚曾在2007年参加了马拉巴尔演习，但是在遭到北京强烈反对后，堪培拉方面没有重返演习。近年来，虽然澳大利亚表示愿意参加演习，但是印度方面因为担心北京的感觉，没有同意。

澳大利亚国防部发言人在一封电邮回应中说：“澳大利亚认为参与四方防务活动是有价值的，这是为了增进互通性，并推动我们在一个自由、开放与繁荣的印-太地区的集体利益。“声明补充说，澳大利亚方面还没有收到邀请。

人们普遍预计堪培拉将被包括进马拉巴尔演习，这将是被称为“四边机制“的美印澳日本非正式组织的重要步骤。”随着对中国在该地区影响力不断增加的担忧，最初于2004年组建的“四边机制”在2017年得到重振。

华盛顿威尔逊中心亚洲项目副主任库格曼说：“这将把四边机制转化为某种以行动为导向的机制，这会显示新德里愿意支持采取具体步骤来反制中国，而这是它长期以来不愿做的事情。实际上，印度如今认识到，小心翼翼地对待中国已经不再符合它的最佳利益了，这种立场反而对他们有害。”

在稳步深化与美国和日本的伙伴关系后，新德里正在朝着同样的方向加强与澳大利亚的关系。今年6月，在印度总理莫迪和澳大利亚总理莫里森举行了视频峰会后，两国签署协议，允许彼此进入对方的军事基地。这项协议为在印太地区增加军事交流和演习铺平道路。

最近几年，印度还与越南和菲律宾等东南亚国家增进关系。这些国家都在南中国海与北京陷入主权纠纷。

华盛顿传统基金会亚洲研究中心的史密斯说：“东南亚国家长期以来欢迎印度在南中国海发挥更大作用，把这作为一种平衡中国在当地日益增长的影响力的方式。有影响力的合作伙伴在当地越活跃，对维持国际准则和规范发声越多，中国就越难以实施霸权控制。”

北京已经将其影响力扩展到印度洋，在斯里兰卡等国家修建港口。虽然印度的关注重心是印度洋地区，但是新德里已经表态支持南中国海有争议海域的航行自由。印度外交部本星期说，南中国海是“全球公域的一部分，该地区的和平与稳定事关印度的长期利益“。

印度与中国在喜马拉雅山区的边界纠纷导致20名印度军人丧生，由此产生的信任缺失很难弥合。在这一背景下，马拉巴尔演习未来可能具有更重大的意义。

拉贾戈帕兰说：“举例说，未来四国有可能在印度洋地区共同展开有协调的巡逻。印度一直担心联合巡逻，但这次有可能是个预示改变的信号。我认为，喜马拉雅山区的那次冲突对印度的国安考量来说是一个游戏改编者。跟中国不可能一切照常了。”