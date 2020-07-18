英国最高法：不排除英法官辞去港终审法院的海外非常任法官工作

中国在香港实施《香港国安法》后，香港能否保持司法独立的地位成为关注焦点，英国最高法院院长、香港终审法院非常任法官韦彦德（Robert Reed）7月17日发表声明，称不排除英籍法官会辞去香港终审法院的海外非常任法官工作。

据香港01报道，韦彦德的声明提到，香港国安法带来一连串忧虑，影响将视乎法例如何执行。他表示，香港法院一直审理民事、商业案件和涉及示威权利、言论自由的官司，相信香港的法官会尽一切能力保障司法独立和法治精神，并获英国的司法同行支持。

他也表示，英国最高法院会继续评估香港的情况，并与英国政府讨论形势。对于英国、加拿大和澳大利亚等普通法国家的法官会否继续到香港出任非常任法官，韦彦德表示，会视乎香港的司法独立和法治能否得以保持。

声明又引用退休在即的终审法院首席法官马道立言论，指司法独立及法治是香港社会的基石，而维持和保护有关制度则是香港司法机构的宪制责任及使命。

香港在1997年政权移交后，英国同意派遣两名现任最高法院法官担任终审法院海外非常任法官，而何熙怡（Brenda Hale）在较早前从最高法院退休后，韦彦德就是唯一现任英国最高法院法官出任终审法院非常任法官。目前未有英国法官计划在今年内来港。