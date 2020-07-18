美军机五天内三次再抵近广东沿海侦察

美军两款罕见机型7月17日被发现同时现身南中国海，美军派出世界上最先进的预警机E-3B“望楼”。

据香港01报道，中国研究机构北京大学海洋战略研究中心“南中国海战略态势感知计划”（South China Sea Strategic Situation Probing Initiative）7月17日指，美军E-3B“望楼”全天候空中预警机17日上午出现在台湾以南的巴士海峡空域。

E-3B“望楼”被称为目前世界上最先进的预警机，据介绍，其背部造型独特的雷达天线系统，能够在400km范围内侦测低空飞行目标，及650km范围内侦测中高空目标，其敌我识别子系统可以进一步对目标进行辨认和标出敌我飞机，并能抗地面杂波干扰。

据悉，美国空军的一架E-3预警机在进入战术空军司令部服役之前的作战性模拟测试中，扛住了近300架入侵者飞机尽最大努力对其发动的空袭和攻击；而在美国及其盟友对伊拉克发动的“沙漠风暴”的战略打击行动期间，E-3预警机超长时间飞行并纪录了所有空战经过。作为全天候空中预警机，E-3预警机在不额外加油的情况下一次可以飞满八小时。除了提供即时的敌军动态，E-3预警机也支援了40次空对空击落中的38次；在美国针对伊拉克的"沙漠盾牌"行动中，E-3预警机在美军不断增兵的作战准备过程中，一直在密切关注着伊拉克空军的动向。

“南中国海战略态势感知计划”说，7月17日，还有一架隶属于美国空军的E-8C“联合星”飞机飞经台湾南部海域进入南中国海，随后继续向西飞行，一度抵近至距离广东省海岸约134.3公里的位置。

据统计，这是七日内美军E-8C“联合星”飞机第三次对中国海岸实施抵近侦察飞行。此前，该型飞机曾在7月13日和7月15日进入南中国海，朝着中国广东省海岸飞行。

美国空军装备的E-8C“联合星”飞机是一款空地监视飞机。据介绍，该机型全称为“联合监视目标攻击雷达系统”（JointSTARS），搭载有美军最先进的机载对地监视、目标搜索和战场管理系统，可以在防区外对地面目标进行探测、识别、分类，并实时将数据传递给后方指挥所，堪称美军空地一体作战的“中枢神经”。

“南中国海战略态势感知计划”分析，该机重点在于监视和研制对手的地面雷达系统，此番前来意在搜集地面雷达系统数据，并可能进行电磁压制。

中国军事专家李杰15日曾对《环球时报》表示，“美军派出不同型号军机是有一定分工的，有的是侧重于图像搜集，有的是针对信息，也有是针对水下、水面或者空中目标。美军掌握到电子信息和各种数据后，会对它们进行分析，将来只要中国大陆舰机出动，美军方就能第一时间判断出是什么型号的舰机，然后就可以有针对性地采取行动，掌握行动的动向。这是非常危险的。”

除了频繁派遣军舰机在南中国海活动外，美国国务院7月13日发表“涉南中国海声明”，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）宣称中国在南中国海许多主张“非法”。至此，南中国海地区爆发冲突的风险进一步加大。