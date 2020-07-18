中国驻加大使：不要求加国在中美间做选择题

中国驻加拿大大使丛培武参加加中贸易理事会主办的网络研讨会时表示，中国不要求加拿大在中美之间做“选择题”，相信加方有足够智慧在处理好对美关系的同时，积极开展对华合作。

据中新社报道，丛培武7月15日在此次网络研讨会上就中国经济形势、中加经贸合作发表主旨讲话。他说，中加两国在抗击疫情的过程中开展了包括个人防护物资等一系列合作，相互支持，充分展现中加两国深厚的传统友谊。他相信后疫情时代中加两国务实合作的空间会更加广阔。

关于未来中加深化经贸合作的新机遇，丛培武建议大家重点关注今年《政府工作报告》中强调的重点发展领域、中国现行外资政策进一步放宽的领域，以及海南自由贸易港高水平开放的领域。

谈及中加关系，丛培武指出，中方始终认为，中加之间不存在根本利害冲突。无论从历史、现实还是未来看，相互尊重和求同存异是两国关系健康稳定发展的牢固基石，优势互补和互利共赢是两国务实合作不断拓展的强大动力。

丛培武说：“不可否认，当前中加关系也面临着挑战。坦率地说，当前中加关系中最大的问题很大程度上来自于美国的干扰。中国不要求加拿大在中美之间做‘选择题’，我们相信加方有足够的智慧在处理好对美关系的同时，积极开展对华合作。”

他指出，中加两国都致力于发展经济、改善民生，在维护多边主义和自由贸易、支持联合国、世贸组织、世卫组织以及应对气候变化等问题上有着广泛的共同语言。希望加方能从自身利益出发，及早作出正确决断，纠正错误，妥善解决中加关系中的最大障碍，使两国关系重回正轨，从而释放两国合作的巨大潜力。

谈及香港国安法，丛培武指出，对于任何国家，国家安全立法都属于国家立法权力，有着充分的法律依据。香港国安立法，针对的是极少数严重危害国家安全的行为，不影响香港的高度自治，不影响香港居民的权利和自由。

他希望中加两国工商界进一步开拓进取，不断深化和拓展基于优势互补、互利共赢的经贸合作关系，并在推进两国和两国人民友好方面发挥积极作用。

加中贸易理事会成立于1978年，是一家致力于促进中加商业、贸易和投资的非营利性机构。共有150位加拿大工商界代表和20余位在加中资企业代表参加此次网络研讨会。