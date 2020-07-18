据报华为原材料库存增至2017年三倍

中国媒体查询华为历年的财报后发现，华为2019年的原材料库存，已增加至2017年的三倍以上。

据香港01报道，内地的观察者网查询华为2017年至2019年的财报发现，华为原材料库存在2019年较2018年增长65%，占所有库存比重更达35%，总价值584.2亿元（人民币．下同，116.12亿新元）。同一数据在2018年为354.48亿元，亦较2017年末的190.05亿元增长超过86%。单单比较2017年与2019年，两者更相差超过三倍。

报道又称，华为在2019年年报中有提到，“在新产品设计阶段，从原材料级、单板级、产品级支持多源供应方案，保障原材料供应多源，避免独家供应或单一地区供应风险，确保产品的持续可供应性。”报道还指出，事实上华为轮值CEO徐直军在今年3月底的财报会上已公开表示，如果美国禁止晶片制造商使用美国的设备、材料和软件来制造海思设计的产品，华为仍可以从三星、联发科和紫光展锐购买晶片。

对于美国商务部对华为的禁令，全球晶圆代工龙头台积电董事长刘德音在周四（16日）表明，自5月15日后已未再接受华为的订单，台积电亦未计划在9月15日禁令生效日后继续向华为供货。

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