中国海洋应用型彩虹-5无人机首飞成功

中国海洋应用型“彩虹-5”（CH-5）无人机首飞成功，据悉售价仅为美国“死神”无人机的一半，性价比非常出色。

据中国航天科技集团官方微信公号7月15日消息，该公司的CH-5无人机团队近日赶赴外场开展项目履约，执行密集飞行任务。在此次任务中，CH-5无人机首次完成海洋应用型功能验证飞行，验证了全系统电磁兼容性、载荷功能和平台性能。

据该公司有关专家介绍，首次完成海洋应用型功能验证飞行的CH-5无人机已完成多项飞行测试，下一步将去真正的海洋环境测试。针对海洋任务高温高湿、高盐雾等环境特点进行了适应性改进，比如连接器全部更换为耐海洋环境的钛合金材料。

另据香港01报道，对于CH-5无人机，西班牙环球网站7月13日文章曾称，在军用无人机世界中，中国正成为美国的主要竞争对手。中国军用无人机的出口“王者”是CH-5型。它是美国MQ-9“死神”（Reaper）和以色列“苍鹭”TP（Heron TP）无人机的有力竞争者。

另据美国“战略与国际问题研究中心”（CSIS）此前提供的军用无人机出口数据显示，CH-5的售价约为800万美元，仅为美国“死神”无人机的一半。文章称，尽管中国无人机的技术指标稍低一些，但出色的性价比使中国产品成为各国军事采购的诱人选项。