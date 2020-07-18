德国经济研究所：中国或成德国今年最大出口地

位于科隆的德国经济研究所7月16日发布报告说，随着中国经济形势的好转，中国有望成为疫情危机期间德国第一大出口目的国。

据中国央视新闻报道，根据德国统计局的初步数据，受疫情影响，德国今年1至5月对最重要的贸易伙伴国的出口情况相去甚远。今年5月，德国对中国的出口仅下降了12.3%，至72亿欧元。与此同时，对美国的出口下降了36.5%，至65亿欧元（103.25亿新元）。

德国经济研究所认为，冠病给各国经济造成的影响不一，这将改变各国对于德国经济的重要性。美国、法国、中国分别是德国2019年排名前三的出口目的地。但在今年前五个月中，中国与美国的差距明显减小。由于尚未公布6月份的数据，德国经济研究所预计中国已取代法国成为德国的第二大出口市场。

德国经济研究所宏观经济分析与商业周期研究小组负责人科列夫分析，即使德国对中国的出口在今年下半年没有增加，但随着对美国的出口像2009年金融危机一样出现下降，中国在年底应该会成为德国最重要的出口目的地。

科列夫说，在过去20年中，中国对德国经济的重要性不断上升，当前的疫情危机只是“加速了已经持续了几十年的进程”。中国经济的增长虽然放慢了脚步，但按照国际标准，仍然保持相对较高的水平，这使中国成为“有吸引力的出口市场”。