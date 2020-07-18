中国监管机构接管九家“明天系”公司

中国监管机构将接管九家金融公司，它们皆与金融大佬肖建华有关联；肖建华自2017年被中国当局从香港一家酒店带走之后一直杳无音信。

据彭博社报道，中国银行保险监督管理委员会周五（17日）在其网站上发表声明，被接管的公司包括华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司、新时代信托股份有限公司和新华信托股份有限公司。

接管不改变这些公司对外的债权债务关系，而且它们的经营不中断，可以正常开展业务。同时被接管的还有易安财产保险股份有限公司、新时代证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国盛期货有限责任公司。

所有这九家公司都与肖建华的投资帝国明天集团有关。《新财富》杂志2017年一篇文章确认了明天系持股的40多家金融机构，这九家均在名单之内。

在事实证明冠病严重冲击了经济增长、不良贷款大增之际，中国当局正在加大努力维持金融稳定。中国政府去年5月份以出现“严重”信用风险为由接管了包商银行，为将近二十年来首次采取这种做法。上个月时，监管机构据称正在考虑对华夏人寿采取额外措施，包括派遣国有企业中国人寿的一组高管去协助。保险公司的利润本就面临压力，冠状病毒大流行只令形势雪上加霜。

中国银保监会在声明中表示，有关部门将努力推进这六家保险和信托公司市场化重组，坚持守住底线，确保不发生系统性金融风险。证监会说，三家证券和期货公司被接管，是因为隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡。

这与安邦保险集团的待遇相呼应。在政府两年接管期届满后，安邦的业务被大家保险集团承接，如今当局正在为大家保险寻找战略投资者。安邦原董事长吴小晖被判诈骗罪成立，银保监会被委以将该公司在境外疯狂收购时积累下来的许多资产卖掉的任务。

明天集团周六在微信公众号发布声明质疑接管称，截至目前，旗下没有发生违约事件或出现流动性风险和群体事件。声明还表示，其申请使用明天集团账户上近20亿元人民币（3.98亿新元）资金用于兑付投资人，但“屡次被拒”。该声明在获得大量阅读点击后被删除。