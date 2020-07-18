专家：华为在英国出局日期或更为提前

英国政府本星期宣布自2027年开始，全面禁止英国电讯公司购买华为电子产品。有专家认为，华为被逐出英国的日期很有可能会提前两到三年。

据美国之音报道，美国传统基金会的一位英美关系专家认为，华为被逐出英国的日期很有可能会提前两到三年。这其中的原因，曾经担任英国前首相撒切尔夫人助理的盖德纳(Nile Gardiner)受访时说，英国议会一些重量级保守党议员认为七年的时间过长，将利用相关法案送交议会审议的机会，通过附加条款的方式，缩短这一期限。

盖德纳说，在说服英国首相约翰逊内阁在华为问题上调转方向过程中起了决定性作用的前保守党党魁史密斯(Sir Iain Duncan Smith)依然是大声疾呼缩短华为在英期限的领衔人士。

史密斯议员并在英国媒体刊登署名文章表示，排除华为是对的，给出七年的时间不合理。具体到华为问题上，他说：加快其产品从英国撤出的速度，最晚在2025年以前。

传统基金会的盖德纳说，史密斯的设想很有可能会实现。他从英国议会的运作角度分析说：英国内阁方面必须要将相关的电讯安全法案提交到议会通过，方能正式生效。而在这个过程中，执政的保守党议员当中的强硬派很可能将会连同在野的工党，提出一系列附加条款，从实质上决定华为产品从英国市场撤出的日期。

盖德纳说，最快2024年、也就是下一届英国大选年。他认为，英国境内目前没有哪一个政党想把自己打扮成当下中国的盟友。

他还认为，华为以及背后的中国政府面临如今的窘境，可以说是中国一系列政策所致。中国在疫情、香港等诸多问题上的作法，大大影响了英国以及其他国家内的公众舆论。

盖德纳还说，英国政府在做出相关决策之前，已经将制裁等因素纳入全盘考量之中。