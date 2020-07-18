新疆三天确诊17例 中国国家卫健委专家组赴疆调查

中国新疆自治区三天里新增17例确诊病例，中国国家卫生健康委员会的专家组已经前往新疆调查。

据中国新闻周刊微信公号消息，中国疾控中心副主任冯子健透露，新疆正在调查确诊者的感染源头与途径。中国国家卫健委有关司局领导带队的专家组已在7月18日赶往新疆，此次新疆疫情规模如何，情况还不完全明朗，要到了现场以后进一步的调查了解才能判断。

在7月15日晚12时之前，新疆的感染者人数累计为76例，其累计确诊人数是中国最少的行政区域之一。但是最近三日，新疆新增17例确诊病例。其中7月15日发现的确诊病例来自乌鲁木齐市天山区，确诊者是一位24岁的女性，系中泉广场三楼营业厅工作人员。

受疫情防控影响，乌鲁木齐机场航班7月17日大面积取消。公开信息显示，截至17日10时30分，进港航班取消325架次，出港航班取消303架次，部分航司已向旅客发出近期前往乌鲁木齐的出行防疫提示。

新疆医科大学第一附属医院医生吴华（化名）之前也参与到新疆疫情的救治工作中，他认为，中泉广场位于乌鲁木齐市天山区闹市地段，人流量大，因此快速的流行病学调查和严格的管控措施很有必要。

吴华进一步说，新疆本身边境线比较长，疫情防控的内外压力很大，所以一直是群防群治，对疫情非常重视。作为中国陆地面积最大的行政省区，新疆的陆地边境线达5690公里，占中国边界总长度四分之一，接壤的国家包括蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度。不过，第一例通报的新疆籍感染者出现在浙江。

新疆疫情防控指挥部7月17日召开视频会议，针对新的疫情，要求采取严格的措施，其中特别强调，要严密开展大排查，把核酸检测呈阳性者、无症状感染者、密切接触者、直接接触者全面排摸出来。

除了国家卫健委专家组，北京日报和中国央视报道，武汉21名核酸检测人员今日（18日）驰援新疆，帮助新疆开展核酸检测排查工作。江苏省也派出的21人检验医疗队，支援新疆冠病筛查核酸检测工作。