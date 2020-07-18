中酒协：白酒业利润五年基本翻番 啤酒消费升级提速

中国酒业协会7月16日发表报告说，2015年至2019年中国酒业规模以上企业利润总额累计增长679.5亿元（人民币，下同，135.07亿新币），增幅达72.6%。

据《新京报》报道，中国酒业协会报告认为，在宏观经济、产业生态、消费升级等不断变化的大背景下，从2015年至今，酒业市场基本面大为改善。目前，酒类消费已从基本消费逐步转变为个性化、多样化的高品质消费。随着经济提速、消费升级、中产阶级扩容等新市场环境，有效扩充了高品质高端酒的市场容量。再加上，酒类产业深度调整成效的显现，大众消费逐渐常态化，各种新型消费场景不断涌现，全方位、多角度满足大众的美酒消费需求成为了常态。

白酒产业从近五年最多的1593家减少到2019年的1176家；从产量来看，与企业数量变化不同，呈现逐年下降的态势；销售收入则是在2017年处于阶段性底部；但是，利润水平始终保持着平稳增长，累计增幅99.5%，基本实现翻番。

五年来，中国啤酒消费市场总量下降，随着经济水平稳步提升，消费升级来临，啤酒业消费结构转型步伐持续加快，引导啤酒市场结构和产品结构快速变化。同时，随着啤酒优势文化逐步建立、普及和完善，国产啤酒在消费者心目中的形象与价值得到有效提升，啤酒产业新的发展进程逐步开启。

葡萄酒产业深度调整则已经开始触底，无论是产品质量、品牌效应、市场运作等方面都有了提升，与国外葡萄酒竞争的实力逐渐增强。

另外，酒精产业产能产量从2015年至今逐年增加，产业规模增长明显，10万吨以上企业成为主导。与此同时，以玉米为原料的吉林、河南、黑龙江三省和以木薯为原料的广西、江苏两省酒精总产量在全国排名继续保持前列，但木薯酒精产量有所下降。再有，酒精产业利润分配向原料优势地区企业转移的趋势更加明显。数据显示，酒精产业企业数量持续减少，说明酒精产业集中度提升明显。