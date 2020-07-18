广东男子因怨恨杀死七岁继子抛尸化粪池 被判死缓且限制减刑

中国广东江门开平市七岁男孩去年7月1日失联，遗体两天后被发现在一处废弃化粪池中。后经警方调查，疑犯系男孩的继父关某敏，他交待称因怨恨孩子不服管教将其杀害。

据澎湃新闻报道，裁判文书网公布的法院刑事裁定书显示，江门中院2019年12月认定关某敏犯故意杀人罪，判处死刑，缓刑二年执行，且对关某敏限制减刑。对此，广东高院复核认为，原审判决事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。

裁定书显示，关某敏对孩子进行殴打，并将孩子装进编织袋内打上死结扔进三级化粪池内。关某敏多次按压编织袋至池底，直至孩子不再动弹。为掩盖其犯罪，关某敏将编织袋塞进旁边有盖的二级化粪池内隐藏，之后返回家中。

经法医鉴定，被害人关某某系头部受钝性暴力作用致颅脑损伤合并窒息死亡。

据媒体报道，关某某的遗体被找到时，在化粪池边，其继父关某敏一度情绪失控，哭得厉害，这一幕被很多当地村民看到。另据江门日报报道，发现关某某的遗体前，关某某的父母从派出所回到家中，二人相互搀扶，十分虚弱，一聊起孩子的情况便泣不成声，悲痛不已。

前述刑事裁定书显示，江门中院2019年12月审理认定，关某敏犯故意杀人罪，判处死刑，缓刑二年执行，且限制减刑。关某敏未上诉。

广东高院复核查明，关某敏2019年6月29日因琐事教训七周岁继子（关某某）时受到家人责骂，便怨恨在心。同年7月1日0时许，关某敏趁家属熟睡时，将孩子叫醒并对其责罚。随后，关某敏产生杀害孩子的恶念，遂在家中拿了一个装化肥的编织袋和两条绳子，避开自家监控设施，将孩子带至开平市赤坎镇文体中心南侧围墙外化粪池边，之后对孩子进行殴打，并将孩子装进编织袋内打上死结扔进化粪池内。

广东高院认为，关某敏作案手段凶残，后果特别严重，应予严惩；原审判决认定关某敏归案后能够如实供述自己的罪行等情节，在量刑时予以考虑，所作宣告刑并无不当。因此，广东高院核准了江门中院的上述刑事判决。