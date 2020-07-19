解放军西藏军区连续多日密集组织多兵种实战演练

中国和印度军方为缓解边境紧张局势展开谈判并达成降低事态共识。在这期间，解放军西藏军区也连续多日密集组织多兵种实战演练，其中包括步坦协同、夜间突防、侦查越障、战时运输。

据北京青年报社旗下微信公众号“政知道”前天（17日）报道，除了常规的实战化训练，西藏军区已增加新训练内容，着眼实战应用，加快对格斗对抗能力的打造、提升。散打、摔跤、柔术等多种格斗课目也被纳入训练内容。

西藏军区也在本月1日开设微博账号，15日提到西藏军区某团拓展军事体能训练内容，将散打、摔跤、柔术等多种格斗课目与基础体能课目融为一体，重点对格斗的踢、打、摔、拿四种技法进行专攻精练，切实提高官兵体能素质和战斗血性。该账号也发布相关视频。

西藏军区之后也通过微博发布士兵在高原训练的消息与画面，单是昨天就发布两则相关消息。

其中一则微博贴文提到，西藏军区某旅在海拔4700多米的野外驻训场，组织了一场针对多种障碍的破障演练，全面锤炼工兵分队对各类爆破器材的作业能力。

另一则微博贴文提及西藏军区某旅组织在海拔4600多米的高原演训场，榴弹炮、火箭炮、反坦克导弹分队，跨昼夜进行多弹种、多引信精确打击不同类型目标的实兵实弹演练，全方位锤炼部队全域火力打击能力。

中印两国已经开展四轮军长级谈判，目前双方达成降低事态共识，双方部队脱离接触得以执行。