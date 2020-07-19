中国11省500余处不可移动文物因洪灾受到损失

受强降雨影响，中国多地发生了严重的洪涝或滑坡、泥石流等地质灾害，部分文物、博物馆单位受损严重。截至16日，已有11省份有500余处不可移动文物因洪灾受到不同程度的损失。

据中国国家文物局昨天（18日）在微博发布的消息，国家文物局副局长宋新潮说，截至16日，在所有受到损失的不可移动文物中，涉及全国重点文物保护单位76处、省级文物保护单位187处。

宋新潮指出，今年汛期受损文物范围广、数量多、损失大，是近年来汛期文物受损最为严重的一年。长江流域省份文物受损情况较为严重，其中江西160处，安徽144处，湖南62处，四川41处，广西35处，湖北31处。

在受损文物中，宋新潮指出，古桥梁被冲毁、古城墙坍塌和文物建筑房屋垮塌较为严重。

另据微信公号“中国水利”报道，据预报，18-20日，长江洞庭湖澧水和沅江、鄂东四水、滁河等水系将有大到暴雨，21-23日长江上游嘉陵江、岷沱江以及汉江上游仍有较强降雨过程；淮河流域上游、南部山区等地未来3天有大到暴雨；太湖流域维持小到中雨。

中国国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平18日两次主持会商，深入分析研判当前长江、淮河、太湖等流域汛情态势，对三峡等重要水工程调度工作作出针对性安排部署。