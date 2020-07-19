政务司长：港府全面配合中央将采取的反制措施 不容美国霸权主义得逞

香港特区政府政务司司长张建宗谴责美国上周对港采取的措施，严重违反国际法和国际关系基本准则，是对香港事务和中国内政的粗暴干预，港府会全面配合中国中央政府将采取的反制措施，不容美国的霸权主义得逞。

张建宗今天（19日）在博客上写道，美国当局上星期将美国国会通过的所谓香港自治法案签署成为美国法律，并以总统行政命令推出一连串措施，特区政府就此发出严正声明，表示坚决反对、极度反感和强烈不满。

美国总统特朗普周二（14日）签署《香港自治法》及行政命令，终止香港在美国法律下的特殊待遇地位，作为对中国在港实施《香港国安法》的回应。

根据《香港自治法》，美国将制裁协助侵犯香港自治权的中国官员和其他个人，与他们有生意往来的金融机构也会受到惩罚。

张建宗批评美国出于自身的政治考量，以人权、民主和自治为借口，违反国际法推出措施，目的是借香港问题制造事端，打击中国。

张建宗说：“令人气愤的是美国不断破坏香港特区和中央在‘一国两制’下的关系，并以‘支持港人’的政治口号来美化其行为，做法虚伪。”

他认为，此举势必损害中美和港美之间的关系和共同利益，为美国企业和人民带来极大损害。

对于美国以维护国家安全来合理化法案和行政命令的措施，但却把中央为香港特区维护国家安全立法视为削弱香港特区的高度自治，张建宗认为这明显是双重标准，港府绝不能接受。