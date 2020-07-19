英国寻求日本合作发展5G 取代华为

（早报讯）《日经亚洲评论》（Nikkei Asian Review）报道，英国政府已向日本寻求帮助，建立其5G网络，日本电器（NEC）和富士通（Fujitsu）公司可能取代华为，成为英国5G网络设备的供应商。

英国政府上周二（7月14日）宣布，将在2027年以前全面移除5G网络中的华为设备。英国电信运营商明年1月起，将不能在5G网络中新添任何华为设备。

据报道，英国官员在政府做出这项宣布的两天后，就在东京会见了包括日本国家安全保障局、国家网络安全事件整备和战略中心在内的日本政府机构代表，寻求合作。

英国官员要求日方提供支持，以提高5G网络的技术和成本效率。日方也认为有必要与英国企业合作开发5G技术。

日本电器公司的消息人士向《日经亚洲评论》透露，该公司已经在与英国方面进行“讨论”。富士通的消息人士则表示，该公司正寻求在欧洲销售其产品的机会。

华为、爱立信（Ericsson）、诺基亚（Nokia）这三家公司控制了全球5G近80%的市场，日本电器公司和富士通控制比例不到1%。尽管爱立信和诺基亚在英国占主导地位，但倘若日本公司能够满足英国的质量要求，提供低成本产品，日本企业也许能够扩大他们在英国的市场份额。