消息指中国正加速建造两艘新航母

香港《南华早报》引述两个独立消息来源披露，中国预计一年内让新一代国产航母下水并加速建造第二艘姊妹舰，以达成2035年拥有六个航母战斗群的目标。

综合《南华早报》和台湾《经济日报》报道，消息人士指出，002型航母是中国第三艘航母，也是国产第二艘航母，目前已展开最后的组装程序，“新航母组装已展开，但受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情拖累进程，预料明年上半年能完工”。

第一个消息来源表示，工人另已开始为第三艘航母的姊妹舰安放龙骨，两艘002型航母均由上海的江南造船厂建造。安放龙骨被视为新船正式开工。

第二个消息来源则透露，姊妹舰早在2018年开始建造，但去年因技术问题暂缓，“建造第二艘002型会比第1艘快，因为工人已从建造第一艘时学到并克服许多问题。002型是我们国家第一款国内设计的航母，因此是个极具挑战的任务”。

近日在中国社群媒体流传的照片显示，两个大型船段已在干坞内，并与先前造好的其他部件合拢，上面的飞行甲板还未完工。新流传的照片与华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）的2019年4月所拍卫星照片相较，显示造舰大有进展。

002型的首舰2015年初开工，是中国继辽宁与山东舰后的第三艘航母。有别于001型辽宁与山东舰是采俄国设计的滑跳甲板，002型采用世界最先进的电磁弹射系统，与美国海军新一代航母福特级所用相同。

电磁弹射起降可减少舰载机磨损，并能在短时间比滑跳甲板起降更多的飞机。香港的军事评论员梁国梁预料002型还不会使用核动力，会等到建山东舰的大连造船厂建造中国第五艘航母时才使用。中国目前所有水面舰都没有用到核动力，仅潜艇有使用。

梁国梁表示，2015年2月002型开工时，中共中央军委会原本决定使用蒸气弹射，但在中国工程院院士、少将马伟明成功研发出电磁弹射系统后变更。

梁国梁还认为明年新舰下水时，专为002型设计的舰载匿踪战机能首飞；不过位于北京的军事科学智库“远望智库”研究员周晨明认为，002型搭载的战机应还是与辽宁舰和山东舰一样的歼15（J-15）。

中国计划到2035年底前建造六个航母战斗群，以赶上美国海军在太平洋的军力。周晨明表示，中国不像美国要有全球战略，航母只需用在近海防卫，负责黄海、东海、南中国海的三大舰队各配两艘航母即可。美国目前有11艘航母，另有两艘在建。