安徽滁河实施爆破泄洪 启用两处蓄洪区

安徽滁河大堤19日凌晨3时许破开两处缺口，这是继18日启用东大圩蓄洪区后，安徽又启用的两处蓄洪区。

据新华社报道，受持续强降雨和上游来水影响，作为长江一级支流的滁河水位由缓涨转为急涨，防汛形势急转直下。襄河口闸19日凌晨1时水位达14.33米，超保证水位0.83米，逼近历史最高水位14.39米。为确保流域人口和城市安全，安徽省决定启用滁河流域荒草二圩、荒草三圩蓄洪。

荒草二圩、荒草三圩作为安徽列入国家名册的蓄滞洪区，位于安徽省滁州市全椒县武岗镇滁河干流与襄河交汇处。为确保圩区人民群众生命财产安全，全椒县已于18日上午对荒草二圩、荒草三圩蓄滞洪区内人员、大宗财产和生产资料进行紧急转移。

滁州市应急管理局副局长奚学军介绍，荒草二圩和荒草三圩总蓄洪面积超过10平方公里，设计总蓄洪量6071万方。两圩顺利蓄洪后，预计将使滁河水位下降约70厘米，有效减轻滁河防汛压力。

据了解，沿滁河两岸共分布着24个圩区，人口约8.7万，其中万亩以上大圩5个，荒草二圩、荒草三圩作为生产圩，启用蓄洪可以保证滁河流域其他圩口内人员生命和财产免受威胁。此前，荒草二圩、荒草三圩曾分别于1991年、2003年、2008年、2015年4次运用。

