财政司长：美国制裁措施对香港经济实质影响有限

港府财政司司长陈茂波认为，美国近期采取的制裁措施虽然引起市场的一些疑虑，但是对香港经济的实质影响有限。

陈茂波今天（19日）在博客上写道，自从《香港国安法》实施以来，香港的金融市场保持平稳、运作有序。

陈茂波说：“港元汇价稳定并偏向强方兑换保证水平。银行体系没有明显的资金流出迹象；相反，自6月以来超过110亿美元（152亿新元）资金流入港元体系，银行体系的存款总额在过去几个月也持续上升。股票市场交易活跃有序，市场对一连串公开招股集资活动反应踊跃。”

他认为，实施《香港国安法》明显发挥了稳定社会的作用，但可以理解市场需要时间适应。

陈茂波说：“我深信，随着时间的推移和各方的努力，事实会证明国家安全、繁荣稳定、市场活力这三个要素是可以兼顾并存的，让在香港营商的企业有更坚实的营运基础、更广阔的发展空间。”

他也认为，“一国两制”即使没先例可援，却可在香港灵活实施，让香港能同时有“一国之利、两制之便”，并且可抓紧粤港澳大湾区和中国大陆持续改革开放所带来的巨大机遇。

中美关系近期因人权、冠病疫情、《香港国安法》等课题而陷入低谷，美中两国也先后相互对部分官员实施制裁。

美国总统特朗普周二正式签署《香港自治法》及行政命令，终止香港在美国法律下的特殊待遇地位，作为对中国在港实施《香港国安法》的回应。

根据《香港自治法》，美国将制裁协助侵犯香港自治权的中国官员和其他个人，与他们有生意往来的金融机构也会受到惩罚。