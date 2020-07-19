张文宏预测乌鲁木齐三四周后基本恢复正常生活

新疆冠病疫情过去几天反弹，中国感染疾病专家张文宏认为，中国目前所采取的快速反应、精准防控与动态清零的防控措施，已经能够保证乌鲁木齐在三至四周后基本恢复正常生活。

在上海复旦大学附属华山医院担任感染科主任的张文宏昨天（18日）在微博上写道，中国局部地区出现小规模聚集性病例，是疫情防控常态化的特点之一，之前的北京也是如此。

张文宏说：“我们可以看到，在疫情发生后，北京和乌鲁木齐市都迅速重拳出击，开展了大排查，结合流行病学调研和全面排摸，快速开展了精准的“应检尽检”。”

至于同样出现疫情反弹的香港，张文宏分析，香港早前采取的策略是“应症就诊”，并没有像北京一样再出现第一例病例后，迅速扩大检测，开展大排查和普筛，并说这背后是基于香港将病情控制在“低水平”而非“清零”的理念。

他说：“这样的措施，虽然对于短期医疗资源的耗费是相对少的，但是由此带来的疫情长期波动导致的‘社会经济成本’可能会更高。”

新疆在时隔约五个月后出现新增本土病例。据中国官方通报，新疆本月15日出现一个新增本土冠病病例后，截至昨天，当地已有确诊病例30例、无症状感染者41例，均为乌鲁木齐市病例。中国不把无症状感染者统计为确诊病例。

面对新一轮疫情，拥有350万人口的乌鲁木齐市严阵以待，进入疫情防控“战时状态”。

当地加强铁路、公路、民航关口防控，同时动员全市居民非必要不离乌（指乌鲁木齐），对确需离乌人员进行核酸检测；官方也展开流行病学调查和传播溯源，并启动全面核酸检测。

香港上周四（16日）就通报67起冠病确诊病例，是当地自1月出现确诊个案以来，单日新增确诊病例最多的一天。

香港昨天则新增64起冠病病例，使病例累计总数达到1778起，超过2003年的沙斯（SARS）感染人数，12人死亡。

据香港《明报》引述消息人士报道，香港今天新增超过100起冠病确诊和初步确诊个案。

特首林郑月娥将在下午4时召开记者会，消息人士透露，她预料将宣布公务员在家工作。