香港新增108确诊 再现单日新高

香港单日冠病确诊病例再创新高，今天（19日）通报超过100起，当地公务员从明天起在家工作。

据香港《明报》和《南华早报》报道，卫生防护中心公布，截至今天零时，香港新增108宗确诊个案，其中有83宗为本土个案，其余的25宗为输入个案。

卫生防护中心传染病处主任张竹君说，由于凌晨零时后记录的个案太多，需要一些时间处理资料，因此上述数字是以今天零时的数据计算出来的，一般的截至时间为每天下午4时。这也意味着，今天通报的个案从昨天下午4时起算起，一直到凌晨12时。

这也使得香港的累计确诊病例上升到1885起，超过2003年的沙斯（SARS）感染人数，12人死亡。

2003年3月在香港暴发的沙斯在三个月内感染了1755人，并导致299人死亡。

特首林郑月娥下午也在记者会上宣布，从明天起，各政策局及部门只提供紧急及必须服务，措施暂至本月26日，公务员也将在家工作。此外，林郑月娥也说，港府将研究修例，强制民众在室内公众场所佩戴口罩。

香港上周四（16日）就通报67起冠病确诊病例，当时为自1月出现确诊个案以来，单日新增确诊病例最多的一天。

香港特区政府鉴于当地确诊病例在本月接连上升，13日宣布收紧多项抗疫措施，包括群聚人数上限从50人减少到四人，同时规定所有公共交通乘客必须佩戴口罩。

此外，大部分饮食场所从傍晚6时至隔天清晨5时不准堂食，顾客人数不能多于满座时的一半，每桌也不得多过四人。

林郑月娥今天也宣布，这项堂食限制令会延长一周。