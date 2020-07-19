在网上使用侮辱性语言谈南京大屠杀 中国研究生被开除学籍

中国一名大学研究生被发现在网上使用侮辱性语言谈及南京大屠杀，被校方开除学籍。

中国科学院大学今天（19日）在官网上通报，他们在网民上个月27日反映疑似我校学生在境外社交平台发表涉及南京大屠杀等不当言论后展开调查，发现季子越今年3月到6月间“在境外社交平台多次发表涉及南京大屠杀等错误言论”。

校方指出，季子越后来表示反省、道歉和悔过，但“鉴于季子越的行为损害了国家利益和祖国荣誉，违反了国家和学校相关规定，严重伤害了民族感情，背离了我校人才培养理念，其言论极其错误，造成的影响极其恶劣”，他们给予季子越开除学籍处分。

网上公开资料显示，季子越曾以“神楽坂梓月”的名字，在社交平台上几次使用辱华字词“支那”。此外，季子越在留言板谈到南京大屠杀时使用“婊子妈”“狗头”等有侮辱含义的字词，并将日本士兵形容为“英勇的日本皇军战士们”。

另据香港01报道，季子越后来在6月26日在社交平台发文致歉，并公布自己的真实名字。季子越写道：“本人季子越，近日在境外社交平台上发表了涉及敏感话题的内容，引发广大网友的愤怒于谴责。我已经意识到，这些言论已给广大网友带来严重的情感上海，我本人对发表伤害民族感情言论的行为感到深深的自责和懊悔。我已经将相关内容删除，并在此向广大网友诚挚道歉。作为中国公民，我的行为上海了我的祖国，辜负了父母、师长和祖国多年的培养，我已经深刻认识到问题的严重性，诚恳接受网友的批评和质疑。我将继续深刻反思自己的言行举止，希望大家监督。”

有网民指责季子越为“精日”。据了解，精日份子会发表认同和美化日本的言论或行为包括以文字、图片、语言、说唱、照片、影视、肢体语言等各种方式，以二战时期日本军人造型亮相。不少精日份子在过去也受到惩罚。