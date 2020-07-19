香港区议员在721事件一周年前发起游行 四人被捕

有香港区议员在元朗721事件发生一周年前发起游行，四名区议员被捕。

据香港《明报》报道，元朗区议员伍健伟、林进及荃湾区议员岑敖晖等人今天（19日）在元朗港铁站集合，防暴警以扬声器警告他们涉违反限聚令，并拉起橙带，将其包围，要求他们出示身分证。

防暴警在另一处截查在场者，现场记者趋前拍摄，情况一度混乱，有防暴警施放胡椒喷剂，多人被喷中。

香港警方后来在面簿上说，有群众在元朗港铁站附近的一家商场内聚集及叫嚣，并指有人叫喊“光复香港，时代革命”的口号，涉嫌煽动或教唆他人分裂国家等行为，有可能违反《香港国安法》 。

警方说，他们已经向集结群众举起紫旗及发出警告，明确指出他们叫喊相关口号的行为，已经有机会构成《香港国安法》的罪行，并要求叫嚣群众立即停止违法行为，否则有可能被拘捕及刑事检控。

香港警方之后在晚上8时许再次通过面簿说到，四名元朗区议员傍晚约6时在元朗聚集及叫嚣，又发起公众游行，在元朗港铁附近起步，前往又新街一带，引来大批群众聚集。

警方说，他们向该四人及在场人士举旗及发出警告，明确指出有关活动属于未经批准集结，并要求他们立即散去，但众人拒绝听从警方指示并继续游行。警方遂采取执法行动，拘捕四人。

警方并未公布四名元朗区议员的姓名，指说他们的年龄介于23至27岁。

元朗去年7月21日发生上一群白衣人在地铁站内袭击市民的暴力事故。由于香港警察姗姗来迟，又没有派遣足够警力到场维持秩序，更是让许多香港人失望与愤恨。这起事件也引发警方与黑社会势力勾结的质疑。