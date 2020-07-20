崔天凯：中美必须以建设性方式管控好分歧

中国驻美大使崔天凯日前在华盛顿表示，中美必须以建设性的方式管控好分歧，而不应让怀疑、恐惧甚至仇恨来绑架外交政策。

据中新社报道，崔天凯18日在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时作出上述表示。他指出，中美作为对自身和世界都肩负重责的世界大国，制定政策时必须充分认识到两国在应对日益增长的全球性挑战中存在共同利益，要因应国际社会的共同期望，不应让怀疑、恐惧甚至仇恨来绑架外交政策。

崔天凯称，对美国而言，根本性问题是美国是否准备好或者愿意同另一个有着不同文化背景、政治和经济制度的国家和平共处，合作应对众多且仍在不断增加的全球性挑战。“这是一个必须作出的根本性选择。”

崔天凯还说，任何一届美国领导人和政府都致力于维护本国利益，中国领导人和中国政府亦是如此。关键在于要找到两国日益扩大的共同利益，开展有利于两国人民共同利益和国际社会更广泛利益的合作。同时，必须以建设性的方式管控好分歧。这是中国一以贯之的政策。

对于《香港国安法》，崔天凯重申，中治国港的指导方针仍然是“一国两制”。在“一国”框架下，在“一国”安全稳定的基础上，“两制”才会共同繁荣。

崔天凯指出，新的立法目的就是为了坚持和完善“一国两制”，使香港更加稳定，香港居民也好，外国投资者也好，人人都享有安全。

他还说，如果仔细阅读《香港国安法》全文就会发现法律对于适用的罪行、所禁止的行为和活动都有非常清晰的定义，不存在所谓的宽泛解释。如果不涉及这些行为，就没什么可担心的。

崔天凯还就南中国海问题表示，中方在领土主权问题上的立场非常坚定，但仍愿同其他声索国通过外交谈判解决争端。

他指出，若没有外界干预，南中国海地区局势正在缓和并总体保持稳定。“遗憾的是，一些国家，尤其是美国，千方百计想要插手，在该地区派遣军力，强化军事存在，强度、频度都非常高。而颇具讽刺的是，美国至今还不是《联合国海洋法公约》缔约国。”