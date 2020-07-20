中国整合14万亿美元本土债券市场交易

中国进一步采取了行动整合分散的债券市场，分析人士说此举可以降低系统复杂程度并吸引外国投资者。

据彭博社报道，中国人民银行和证监会周日（19日）在联合声明中说，银行间与交易所债券市场的债券投资者可以买卖在这两个市场中交易流通的债券。监管机构将允许这两个市场里的中介机构联合提供发行、交易和结算服务。

中国的债券市场规模为13.7万亿美元（19.04万亿新元），现居全球第二，其在过去10年中发展迅速，而且在采取了一系列举措扩大入口之后，吸引了越来越多的全球投资者参与。但是，长期以来，其系统之复杂程度一直被认为是阻碍外国投资者了解以及在市场中交易的障碍之一。

光大证券的研究报告称，把中国不同债券市场连接起来，能够更好地服务于实体经济；值得注意的是，交易、清算和结算变得更容易将吸引更多的海外投资者，外资机构也会受益。

投资者面临的最大障碍之一仍然是两个独立的债券交易场所并存，而且同时接受三个监管机构的监管。在中国占主导地位的银行间债券市场中的是最大一些国有企业发行的公司债以及短、中期公司票据。规模较小但发展迅速的交易所债券市场处理上市公司和非上市公司的债券交易。

监管机构周日表示，银行间和交易所债券市场中的债券登记托管结算机构也应相互开立名义持有人账户，用于记载全部名义持有债券的余额。