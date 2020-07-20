江歌母亲：诉刘鑫生命权纠纷案证据完成认证

在日本被杀害的中国留学生江歌的母亲告诉记者，她已经先后四次从日本取回证据材料，此前已取回认证陈世峰的刑事、民事判决书等材料，完成认证后，意味着她起诉刘鑫的所有证据材料已收集完毕。

据《新京报》报道，记者7月19日从江秋莲代理律师处获悉，江秋莲诉刘鑫生命权纠纷一案，经过东京法务局公证和中国驻日大使馆领事部领事的认证，最后一份重要证据材料已经从日本取回完成认证，诉讼准备工作即将进入最后的阶段。

江秋莲起诉刘鑫生命权纠纷一案，曾于6月5日召开庭前会议。江秋莲的代理律师黄乐平表示，因为受到疫情影响，庭前会议仅提交了部分证据，他们还有一部分证据正在日本进行认证。

江秋莲告诉记者，她先后四次从日本取回证据材料，此前已取回认证陈世峰的刑事、民事判决书等材料，“7月15日取回最后一份重要证据，完成认证后，意味着她起诉刘鑫的所有证据材料已收集完毕。”

据黄乐平介绍，江秋莲诉刘鑫一案虽是在国内诉讼，但案件的主要事实发生在日本，主要证据材料也是在日本。按照规定，律师从日本司法机关调取案卷后，需要先去东京法务局做公证，并且经中国驻日大使馆领事部领事认证后，方可成为国内诉讼的有效证据。

黄乐平提到，但由于疫情影响，中国驻日大使馆6月17日才开始完全恢复领事认证服务，他们最终在7月10日完成了认证工作，7月15日材料到达国内，至此完整的诉讼证据已经基本就绪。

中国留学生江歌2016年11月3日凌晨，在日本东京被闺蜜刘鑫的前男友陈世峰杀害，当时刘鑫在一门之隔的住所内。江歌母亲江秋莲认为她的死与刘鑫有关，去年以生命权纠纷为由起诉刘鑫。

该案件2017年该案在日本宣判，陈世峰因故意杀人罪和恐吓罪获刑20年。