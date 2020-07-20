港警装备新防暴装“蛙服” 服装具防割阻燃等性能

在香港执勤的防暴大队被发现已经穿上了新款防暴装“蛙服（Frogskin）”，据悉蛙服采用高领设计，可保护颈部免被割伤，同时具有防割、阻燃、防化学品腐蚀等性能。

据香港01报道，昨日（19日)下午有网民发起“元朗7.21一周年游行”，在场执勤的新界北总区及东九龙总区的防暴大队已率先穿上新款防暴装。

警队内部称新款防暴服装为蛙服（Frogskin），该服装分为上下两截，其中上身为绿色长袖战斗服；下身则为绿色长裤。新服装与旧款“韩国仔”（Internal Security Kit）一样，具有防割、阻燃、抗水及化学品腐蚀性能，但较旧款的物料轻巧、柔软及排汗。

蛙服上身的长袖衫与美军三角洲部队、海豹部队以及英国皇家海军陆战队新更换的战斗服相当似样，只是采用的颜色不同：身躯的胸口、腹部及背部位置用的是弹性排汗物料；长袖衫与裤子的用料类似，用的是防割、阻燃的厚布料；蛙服是高领设计，可保护颈部以免被割伤；上衣的臂位设有臂袋及魔术贴，可安装护肘位；长裤有多个口袋，而且可以加设护膝等，保护性能加强之余，亦有更多空间放装备。

据悉，警方会先向香港总区应变大队第一梯队及第二梯队人员，每人派发一套蛙服。

警方回复查询时说，警队不时检视装备以配合实际行动需要，也会根据行动需要于世界各地研究及测试不同类型的装备。新的个人防护套装现已分发予部分前线人员试用。警方的不同保护装备是希望提升执法效率，增加警务人员执行职务时的个人保护。

据悉新款防暴蛙服是由香港一间公司供应，根据该公司网页资料介绍，他们的安保产品不少，除防暴服之外，亦有防激光眼镜、战术头盔、战术背心等，专供执法人员使用，公司强调产品是“100%香港设计”。